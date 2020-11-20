مياه جوفية تطفو بمنازل نزلة الفلاحين في المنيا.. والوحدة المحلية تتدخل

شكا عدد من الأهالي بمنطقة الدفة، التابعة لنزلة الفلاحين بالوحدة المحلية لقرية دمشير بمركز المنيا، من المياه الجوفية التي تطفو داخل وخارج منازلهم، وتعرق تحركاتهم بالقريه دون معرفة أسبابها، ما يعرض منازلهم للخطر، فضلا عن معاناتهم المستمرة بسبب صعوبة التخلص من تلك التسريبات، مع حلول فصل الشتاء.

من جهته، قال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات العملية والسريعة؛ لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض الأماكن بالدفة، مع استمرار سحب أي مياه من المنازل أوالشوارع بواسطة سيارات الكسح، موجها بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي لإيجاد بعض الحلول الفنية العاجلة لسحب المياه الجوفية، وحل المشكلة بشكل عاجل، حرصا على سلامة الأهالي القاطنين في تلك المناطق، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية للمركز والمدينة تعمل من أجل الصالح العام، وفي خدمة المواطنين وحل مشاكلهم.

وكان رئيس مركز ومدينة المنيا، قد تابع أعمال مشروعات الوحدة المحلية بقرية دمشير، ضمن خطة العام المالي الحالي، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، ودارسة المعوقات التي تواجهها، وإيجاد آليات لحلها؛ لدفع عجلة العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأوضح رئيس المركز، أنه جاري العمل بمشروعات تبطين الترع بقرية دمشير، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، منها ترعة "الحكيم بطول 700 متر، ودمشير بطول 500 متر، وزكريا بطول 500 متر".

وخلال الجولة، أحال رئيس المركز مشرف النظافة بالقرية إلى التحقيق؛ لتقصيره في أداء العمل، وتدني مستوي النظافة على طريق مصرف المحيط، موجها بعمل دوريات صيانة لأعمدة الإنارة بالمشتملات، بداية من كوبري عاكف حتى مزرعة العنب، ومن كوبري نزلة الفلاحين حتى الترعة، بالإضافة إلى صيانة الكشافات بقرية الفلاحين وعزبة الحكيم، مؤكدا أن هناك مرور مستمر على جميع القرى في نطاق المركز، وغير مسموح بأي تهاون في أي قطاع.