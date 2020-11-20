التحقيق في مقتل عجوز تسعينية داخل شقتها بروض الفرج

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان عجوز روض الفرج، لبيان أسباب وفاتها، بعد العثور عليها جثة هامدة، بها عدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.

وكلفت النيابة الطب الشرعي بموافاتها بنتائج تقرير الصفة التشريحية، حتى يتسنى لها استكمال إجراءاتها القانونية.

كما كلفت النيابة البحث الجنائي بإعداد التحريات في الحادث وضبط مرتكبيه، بعد انتقالها إلى مسرح الجريمة لمعاينتها، ومناظرة جثمان الضحية، وتبين أنها ترتدى ملابسها كاملة، وبها آثار طعن بسلاح أبيض، وخنق حول رقبتها.

واستمعت أجهزة الأمن لأقوال 3 من جيرانها، الذين أقروا أنهم فوجئوا بالعثور عليها جثة هامدة عندما ذهبوا للاطمئنان عليها؛ لأنها طاعنة في السن.

وتبين من الفحص وجود بعثرة فى محتويات الشقة، ما يشير إلى وجود مقاومة من المجني عليها، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عجوز 88 عاما، مقتولة داخل شقتها فى روض الفرج، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجني عليها بكامل ملابسها، وبها طعنات.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وناظرت جثة المجني عليها وما بها من إصابات أدت للوفاة، وأمرت بندب المعمل الجنائي، ونقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان سبب وكيفية الوفاة.

وتواصل المباحث الجنائية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية وضبط مرتكب الواقعة، وراجعت الشرطة كاميرات المحال التجارية القريبة من مكان الحادث.