رئيس جامعة أسوان: تركيب شبكة "واي فاي" بكل مباني المدينة الجامعية

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن إدارة الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على عدم التهاون في تطبيق الخطة، التي وضعتها الجامعة داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بها، بالتزامن مع استمرار الدولة في التصدي لانتشار الفيروس، بما يحافظ على سلامة وصحة أبناءنا الطلاب، مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2020/2021، المقرر له 17 أكتوبر الجاري.

وأضاف "غلاب"، أنه تمت مراجعة كافة الاستعدادات للعام الجامعي الجديد، وتعمل الجامعة على الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية في الحفاظ على كافة المنتسبين لها، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مؤكدا أنه تم تعقيم كافة المنشآت التعليمية والإدارية بالحرم الجامعي بصحاري، من قاعات الدروس والمدرجات ووسائل نقل ومكاتب إدارية ومعامل وغيرها، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي.

وأشار محافظ أسوان، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، الذي يضم 6 كليات هي: "الآداب، والطب، والآثار، ودار العلوم، والحقوق، والتجارة"، وفي المستقبل القريب سوف يضم، كلية "السياحة، والفنادق، وطب الأسنان".

ونوه الدكتور أحمد غلاب، إلى أن الجامعة تعمل على تطبيق نظام التعليم الإلكتروني والهجين؛ لتقليل كثافة الطلاب في الحضور، وتحديد يومين لكل فرقة من فرق الكليات النظرية، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات الجامعة الستة، بمختلف مناطق محافظة أسوان؛ حرصا على سلامة الطلاب، وتطبيقا لتوجيهات للإجراءات الاحترازية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الاستعداد في المدن الجامعية، خلال الفترة السابقة، ونفذت العديد من أعمال الصيانة والترميمات لمباني المدن الجامعية، وعمل الصيانة الدورية للمباني، وأقيمت عيادة طبية متكاملة دائمة بمبنى صحاري من العام السابق، والعمل على تطويرها بصفة مستمرة، و إمدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الادارة الطبية بالجامعة، والعمل على إعادة تشغيل وتركيب شبكة "واي فاي"، بكل مباني المدينة الجامعية، يتصل مباشرة من إدارة المدن الجامعية، مع شركة متخصصة، وتوصيل خط فايبر (انترنت ) من إدارة الجامعة إلى مبنى المدينة بصحارى وإدارة المدن، وإنشاء صالات انترنت بكل مبني؛ لمساعدة الطلاب على المذاكرة، والتواصل مع المنصات الإلكترونية التعليمية.

وأشار "غلاب" إلي تركيب عددا من المكيفات الصحراوية بصالات المذاكرة بالمباني، والعمل على استكمال باقي المباني، والإنتهاء من تجديد عمارة سكنية بالكامل بمدينة صحارى للطالبات، وتسكينها للمتفوقات علميا منهن، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قياس الحرارة للطلاب، وارتداء الكمامات والكشف الدوري من الإدارة الطبية بالمدن الجامعية، في إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.