المحافظات الأكثر برودة اليوم.. درجة الحرارة ليلا تصل إلى 8 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم استقرار الأحوال الجوية والطقس بداية من أمس الخميس حتى السبت، موضحة في بيانها أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على مناطق مختلفة بالمحافظات.

وتوقعت أن تتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتسقط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر، على أن تشهد القاهرة الكبرى الجمعة، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، والسبت تسقط أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، وتسقط خفيفة على مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

المحافظات الأكثر برودة اليوم

وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

مدينة سانت كاترين

درجة الحرارة العظمى بها غدا 18 والصغرى 08

مدينة نخل

درجة الحرارة العظمى بها غدا 23 والصغرى 09

سيوة

درجة الحرارة العظمى بها غدا 20 والصغرى 11

أسيوط

درجة الحرارة العظمى بها غدا 24 والصغرى 13

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى بها غدا 26 والصغرى 13

نصائح للمواطنين وقت سقوط الأمطار

نصحت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من اليوم حتى السبت المقبل، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار لتجنب حوادث الطرق، ومتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الشتوية خاصة ليلا، بجانب البعد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وقت هطول الأمطار لتجنب الصعق الكهربائي.