رأس غارب تحيي الذكرى الـ7 لاستشهاد أحد أبنائها بجداريات على المنازل

يحيي أهالي مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، الذكرى السابعة على ذكرى رحيل البطل المجند أحمد محسن عبدالسلام، الذي استشهد في 20 نوفمبر عام 2013؛ إثر حادث إرهابي استهدف حافلة للجنود "الشلاق" بين رفح والعريش، بسيارة مفخخة.

ورافق عدد من شباب رأس غارب والد الشهيد، بوضع باقة من الزهور على قبر نجله، في الذكرى السابعة لاستشهاده، وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

وقاد محمد جمال عبدالقادر، أحد القيادات الشبابية برأس غارب، مجموعة شباب لرسم أكثر من جدارية على المنازل، تحمل ذكرى وفاة الشهيد، تخليدا لذكراه الطيبة، مؤكدا أن رأس غارب لا تنسى أبنائها الأبرار، والذكرى في قلب جميع الأهالي.

َوقال الحاج محمد عبدالسلام، والد الشهيد: "ابني التاني ميغلاش على مصر، ولو مصر عايزاه مقدرش اتأخر عليها"، مطالبا بالدعاء بالرحمة والمغفرة لنجله، الذي راح ضحية الغدر، في أثناء دفاعه عن أرض مصر الطيبة.

وقال محسن عبدالسلام، الأخ الأصغر للشهيد، في صباح ذكرى استشهاده السابعة: "أنا تحت أمر مصر في أى وقت"، مضيفا: "أنا على أتم استعداد لمواصلة مسيرة شقيقي الراحل، وبذل روحي فى سبيل الوطن".

يذكر أنه شيع جثمان الشهيد أحمد محسن عبدالسلام، منذ 7 سنوات، في جنازة عسكرية مهيبة، حضرها أهالي المدينة، لبطل الصاعقة المصرية، في لافتة تحمل الوفاء والعرفان للشهداء، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.