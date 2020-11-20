خلال أيام.. غلق المطاعم والكافيهات 12 منتصف الليل شتاء و1 صباحا في الصيف

تنشر "الوطن"، مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا، التي أعلنت الحكومة تطبيقها اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

وسيكون موعد فتح المطاعم والكافيهات من الساعة الخامسة صباحا، على أن تغلق أبوابها في تمام الساعة 1 صباحا خلال فصل الصيف و12 منتصف الليل شتاءً.

وتقرر زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتُغلق الساعة 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك واي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا و شتاء.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكل الوزارات والهيئات المعنية، ومن بينها وزارات: الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف شعراوى، أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن المواعيد الجديدة التى سيتم تطبيقها، ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وأوضح شعراوى أنه سيكون هناك تنسيقا بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة، بما يضفي جانبا حضاريا وجماليا جديدا للمحافظات المصرية.