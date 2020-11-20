وفاة حالتين بكورونا في عزل بلطيم.. وسيدي سالم تسجل 5 إصابات جديدة

سجل قسم العزل الصحي بمستشفى سيدي سالم المركزي في كفر الشيخ، 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة التحاليل، والأشعات الخاصة بهم.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أن المصابين الجدد الذين جرى إيداعهم في قسم العزل الصحي بمستشفى سيدي سالم المركزي، أعمارهم مختلفة، ويجرى حاليا توفير الإجراءات الطبية اللازمة لهم، وفق بروتوكول وزارة الصحة المتبع.

وقال المصدر إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في قسم العزل الصحي، بمستشفى سيدي سالم المركزي، بلغ 25 مريضًا.

فيما سجل مستشفى بلطيم للعزل الصحي، وفاة حالتين من المصابين المحجوزين بالرعايات المركزة، عقب تدهور حالتيهما، بعد وضعهما على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكدت مديرية الصحة أنه يجرى دفن ضحايا الفيروس، وفق اتباع إجراءات احترازية، خوفا من انتشاره.

ويستمر قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في استقبال المصابين بالفيروس ممن تستدعي حالتهم وضعهم في الرعايات الفائقة وعلى أجهزة التنفس الصناعي؛ للمساهمة في الحد من انتشاره، ولمعاونة أجهزة وزارة الصحة في خدمة المرضى.

وفي وقت سابق، كشفت مديرية الصحة بكفر الشيخ عن رصد حوالي 34 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، في نطاق مدينه بلطيم، وتم عزلهم بمستشفى بلطيم المركزي، المخصص لعزل حالات كورونا، وجرى تكليف لجنة من إدارة الطب الوقائي، بالاشتراك مع إدارة الأمراض المتوطنة وإدارة بلطيم الصحية، لمتابعة أعمال التقصي، وحصر الحالات المخالطة، وأعمال رش وتطهير منازل الحالات.

وأكدت سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان أصدرته المديرية، أنه جرى إعداد شنط خاصة بالأدوية لحالات العزل المنزلي، المخالطة للحالات المحتمل إصابتها، ومن المقرر أن تستمر أعمال الحصر والتقصي والرصد لأي حالات اشتباه.