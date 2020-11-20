مركز تغير المناخ: مصر تتعرض لمنخفض ينتج أمطارا غزيرة لفترة قصيرة

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أننا لم ندخل في فصل الشتاء حتى الآن، مشيرا إلى أن الشتاء في مصر يبدأ في 22 ديسمبر.

وقال فهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن فصل الخريف متغير في درجات الحرارة وينقل الأجواء من الصيف شديد الحرارة إلى الشتاء شديد البرودة، مؤكدًا أننا لا نزال فعليًا في فصل الخريف مشيرًا إلى أن مناطق شمال مصر تشهد موجات متلاحقة بدأت من أقصى الساحل الشمالي الغربي وصولًا لشمال سيناء.

وتوقع فهيم حدوث حالة من عدم الاستقرار، بدأت فعليًا من فجر اليوم على مناطق مطروح والإسكندرية والتي شهدت أمطارا غزيرة بسبب وجود منخفض اتجاهه من الغرب للشرق وأنه سينتقل شرقًا وسينتقل من الساحل الشمالي والإسكندرية إلى مناطق إدكو وشمال البحيرة ورشيد وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وينتقل بنهاية اليوم إلى شمال سيناء.

وأشار إلى أن هذا المنخفض يحتوي على كميات أمطار من المتوسطة للغزيرة وتنزل منه كميات أمطار غزيرة في فترة قصيرة، مؤكدًا أن المطر الغزير يترك أثرا في الأرض واستيعاب الأرض والصرف لها أقل، أما الأمطار المتوسطة تختفي بسبب تشربها في الأرض.

وحذر فهيم سكان المدن المعرضة للأمطار من التوغل في هذه الأمطار، مشيرًا إلى أن الأمطار من الممكن أن تصل للمنصورة ولأطراف القاهرة في صورة زخات مطر بسيطة أو سحب كثيفة.

وتوقع فهيم حدوث انخفاض واضح في درجات الحرارة ليلًا لتصل درجة الحرارة لـ14 و15 درجة مئوية لأول مرة منذ الشتاء الماضي في الوقت الذي مازال الطقس دافئا في النهار، ناصحًا المواطنين بارتداء ملابس خريفية نهارًا وملابس مناسبة ليلا وفي الصباح الباكر.

ونصح فهيم الفلاحين إرجاء مواعيد الري لحين انتهاء الأمطار ثم الري بعد الأمطار ومعرفة كمية المياه التي سقطت على الأرض وحسابها ضمن الري.

وأوضح رئيس مركز التغيرات الجوية أن التغيرات ما زالت متكررة والاضطرابات متلاحقة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون الأوقات التي تشهد نوات لا يحدث فيها أمطار على الساحل الشمالي وأن بسبب ظاهرة تقلب المناخ أصبح الخريف متقلبا، متوقعًا أن تكون نوة المكنسة طبيعية أو أكثر من الطبيعية من ناحية الأمطار.