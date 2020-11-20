رسالة طالب انتحر حزنا على طلاق والديه في المعادي: هتوحشوني كلكم

انتحر طالب شنقًا داخل منزل أسرته في المعادي حزنًا على انفصال والديه، وبينت التحريات أن الطالب عمره 16 عاما، وعثر عليه والده جثة هامدة داخل غرفته، وأبلغ الشرطة بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية وشاهدت الطالب جثة هامدة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

وأفادت تحريات المباحث، بأن الطالب كان يعاني من حالة اكتئاب بسبب انفاصل والديه، وكان يجلس لساعات طويلة داخل غرفته، وأن حالته النفسية السيئة تسببت في إقدامه على التخلص من حياته منتحرًا داخل منزل والده في المعادي، وعثر بجانبه على رسالة كتبها في كشكول المدرسة: "حتوحشوني كلكم".

وأوضحت التحريات، أن والد الطالب عاد من عمله فطرق الباب عدة مرات فلم يجيبه أحد، فدخل إلى غرفة نجله فوجده معلقًا في قطعة من القماش في الحامل الحديد المخصص لمروحة للنجفة، فحضر الجيران على صرخاته، وأبلغوا الشرطة وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب وفاته.

وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعاء والد الطالب لسماع أقوال وبسؤاله: "نفى وجود شبهة جنائية في الحادث، وأقر أنه نجله كان يعاني من حالة اكتئاب شديد بسبب انفصال والديه".

كان مأمور قسم شرطة المعادي تلقى بلاغًا يفيد بوجود جثة لطالب مشنوقا بحبل بأحد الشوارع ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالب عمرة 16 سنة، وحول رقبته حبل، وبعمل التحريات دلت أن الطالب يعانى من مشاكل أسرية وزادت فى الآونة الأخيرة بسبب انفصال والديه منذ شهرين.