لأول مرة.. الحكومة تحدد شهور الصيف: من أبريل إلى سبتمبر

لأول مرة بشكل رسمي تحدد الحكومة مواعيد رسمية لفصل الصيف فيما يتعلق بعمل الأنشطة التجارية للمحال والمنشآت.

وبحسب قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ستكون شهور الصيف بداية من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، لتبدأ بعدها شهور الخريف والشتاء.

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.

وبحسب قرار الحكومة ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيكون هناك تنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة في ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب وزير التنمية المحلية كل أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وأمنهم لأن الهدف الرئيسي لتلك القرارات هو مصلحة المواطن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانبا حضاريا وجماليا جديدا للمحافظات المصرية.