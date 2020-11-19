جامعة بني سويف توقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

شهدت جامعة بني سويف، توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، لتكون الجامعة الشريك العلمي للاتحاد في كل أنشطته من مؤتمرات وندوات علمية.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، في حضور الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب، والدكتور حسام الهواري مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات ومنسق الأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، والإعلامي أيمن بدرة الأمين العام للاتحاد.

أشرف محمود: تنفيذ الاتفاقية يبدأ من الأسبوع المقبل

وقال الإعلامي أشرف محمود، أن تنفيذ الاتفاقية يبدأ من الأسبوع المقبل، الذي يشهد تنظيم الاتحاد للمؤتمر العلمي الثاني لرياضة المرأة المقرر انطلاقه مساء الأربعاء المقبل بالمركز الأولمبي بالمعادي، وتشارك فيه سيدات من 20 دولة عربية، وكانت النسخة الأولى للمؤتمر، قد حظيت بشرف رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، حرص منذ بداية العام، على تكثيف الأنشطة الثقافية والتوعوية، وبدأها بمسابقات تحت شعار في حب مصر، احتفالا بالعيد السابع لثورة 30 يونيو، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستهدفت المسابقة تعريف النشء بتاريخ الوطن، حتى يتعرف الجيل الجديد على عراقة وحضارة بلده، وتتكون المسابقات من ثلاث فئات، الأولى: دور الفن في تعزيز الانتماء للوطن، حيث يكتب المتسابق موضوعا عن الفيلم أو المسلسل الذي تناول موضوعا وطنيا، سكن وجدانه وأثر فيه وعزز انتماءه للوطن.

والثانية: إبداع في حب مصر من خلال المقال والشعر والرسم في أحد الموضوعات التالية:

في حب مصر مصر أم الدنيا، مصر والحضارة، مصر وعبقرية المكان، مصر والرياضة، مصر خير أجناد الأرض، مصر مهد الحضارات، مصر أرض الأديان، مصر وتعدد الثقافات، شخصيات مصرية علمت العالم.

على أن يكتب المتسابق مقالا في حدود 300 كلمة، أو قصيدة، أو يرسم لوحة فنية، تعبر عن أحد العناوين التي اختارها من بين العناوين المطروحة في المسابقة.

والثالثة: أيام خالدات في تاريخ مصر، وتهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن، وتعريف الشباب بحضارة وتاريخ مصر، على أن يختار المتسابق، أحد هذه الأيام ليكتب عنها مقالا يعبر عن هذا اليوم، ويترجم فهمه له، ومدى أهميته في تاريخ الوطن.