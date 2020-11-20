أطباء "المنصورة الدولي" ينقذون مريضا تلقى طعنة في القلب والرئة بآلة حادة

أنقذ أطباء مستشفي المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم، مواطنا من الموت بعد تعرضه للطعن بآلة حادة في القلب، ما تسبب في إصابته بنزيف، وانخفاض شديد في ضغط الدم.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المريض وصل إلى المستشفى مصابا بجرح طعني نافذ على الناحية اليسرى من الصدر؛ إذ استقبل بقسم الطوارئ، وكان بحالة غير مستقرة، ويعاني من انخفاض في ضغط الدم، وضعف في النبض، مؤكدا أنه أجريت له الفحوصات المعملية والتصويرية كافة، اللازمة من قبل أخصائي الطوارئ، والتي أظهرت وجود نزيف حاد في غشاء التامور المحيط بالقلب، والغشاء البلوري حول الرئة.

وأضاف "مكي" أنه جري نقل المريض بصورة عاجلة لعمليات جراحة القلب والصدر، وتمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة استكشافية للجرح، والتي أظهرت إصابة الجزء العلوي من البطين الأيمن للقلب، وإصابة الرئة اليسرى، وأصلحت الإصابات كافة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه العملية استغرقت أكثر من 3 ساعات، وخرج المريض من العمليات إلى رعاية جراحة القلب بصورة مستقرة، وفصل عنه جهاز التنفس الصناعي.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد حشيش، مدير المستشفى، والفريق الطبي المكون من: الدكتور محمد الأجاوي، أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور كرم، أخصائي التخدير، وسمر السعيد، أخصائية تمريض، والفريق المعاون بالمستشفى، واعدا إياهم بتقديم وسائل المساعدة كافة؛ للرقي والتطور بالمنظومة الصحية، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

يذكر أن أطباء مستشفي المنصورة العام الجديد "الدولي" أجروا العديد من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة، خلال الفترة الماضية، من بينها "عمل قسطرة علاجية بوحدة القسطرة التداخلية بدلا من عملية القلب المفتوح"، وعملية "توسيع بالوني لمريض يعانى من قصور دموي حرج بالدورة الدموية الطرفية"، وأخرى لمريضة كانت تعاني من انسداد مزمن بالشرايين الطرفية للساق اليسري، والذي بدوره كان يهدد بعمل بتر للساق.