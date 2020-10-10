تطوير عناية جراحة الأطفال في "المنصورة الدولي" بـ3.5 مليون

أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء أعمال تطوير قسم عناية جراحة القلب والصدر للأطفال بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، حيث يجري تجهيز الوحدة بالكامل، بدايةً من البنية التحتية للقسم، ورفع كفاءة غرفة العناية، وتجهيزها بالفرش والمعدات اللازمة، وهي من الخدمات الجديدة التي ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للأطفال، حيث ضمت عدد 7 أسرة عناية أطفال بتجهيزاتها، التي تشمل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة المونيتور ووصلة الغازات.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة التجهيزات الجديدة بالمستشفى، اليوم السبت، يرافقه فريق من الطب العلاجي بالمديرية، وبحضور الدكتور علي عبد الكريم، وكيل المديرية، والدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي.

وأشاد "مكي" بأعمال التطوير التي جرت بالقسم، موجهاً الشكر إلى أعضاء المجتمع المدني على ما يقدمونه من دعم للمستشفى، والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية، لافتاً إلى أن المجتمع المدني تبرع بمبلغ حوالي 3.5 مليون جنيه، لرفع كفاءة جناح العناية وتطويره وتجهيزه بالأسرة والأجهزة والمعدات اللازمة.

وتفقد وكيل الوزارة عدداً من أقسام المستشفى، منها الاستقبال والعيادات الخارجية ومعمل PCR للاطمئنان على سير العمل بها، وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها لا تدخر جهداً في سبيل تحسين وتطوير الخدمة الطبية بكافة مواقع تقديمها بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق المحافظة، وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، ورواد الجهود الذاتية، الذين تتميز بهم الدقهلية دائماً، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع روافد الخدمة الصحية بالدقهلية.

يذكر أنه جرى افتتاح أول وحدة عناية مركزة للمخ والأعصاب بمستشفيات محافظة الدقهلية، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتضم 9 أسرة بكامل الأجهزة الطبية اللازمة، وأقيمت بالجهود الذاتية لأبناء الدقهلية، لتنضم إلى قائمة الوحدات وحدة أمراض الأعصاب المناعية "التصلب المتعدد"، ويتم علاج المرضى به على نفقة الدولة.

كما جرى تجهيز وحدة عناية مرضى الكلى، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتضم 6 أسرة بأجهزتها ومستلزماتها، لتكون أول وحدة للكلى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.