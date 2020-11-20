لكل وردية 12 ساعة.. مكافاة 250 جنيه للعاملين بمستشفيات "عزل المنوفية"

أكدت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، رصد وزارة الصحة مكافأة مالية للعاملين بعدد 10 مستشفيات عامة ومركزية، يستقبلون حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن وزيرة الصحة، وجهت بصرف 250 جنية للمتعاملين مباشرة مع الحالات، و125جنيها لغيرهم، مع كل وردية 12 ساعة.

ووجهت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، المستشفيات العامة والمركزية، بعدد من التعليمات، فيما يخص التعامل مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن بينها زيادة أعداد الأسره المتواجدة بالمستشفى بواقع 25%، وتوفير 10 أسرة عناية متوسطة مزودة بالأكسجين للحالات المشتبة في إصابتها بالفيروس.

وشملت توجيهات مديرية الصحة بمحافظة المنوفية للمستشفيات، تفعيل عيادات الفرز للحالات المصابة، مشددة علي عدم رفض أيا من الحالات، والمتابعة الدورية لأجهزة التنفس الصناعي، ومتابعة صرف الأدوية من قبل مدير المستشفى ووضع ورقة إرشادات بالتعليمات.

وشددت المديرية في تعليماتها بضرورة التبيلغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل الساعة العاشرة صباحا، وصرف العلاج للحالات البسيطة التي تخضع للعلاج والعزل المنزلي قبل مغادرة المستشفى.

علي صعيد متصل، أكدت مصادر مسؤولة بجامعة المنوفية، إصابة جلال عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه خالط أغلب قيادات الجامعة قبل إصابته بالفيروس، ما أدي إلى التشديد على اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة داخل مقر قيادة الجامعة.