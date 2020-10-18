"صحة المنوفية" تنفي إصابة 4 طلاب بفيروس كورونا

نفي الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب في المحافظة، موضحا أن مديرية التربية والتعليم لم تخطرهم بأي إصابات.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالمنوفية، معلومات عن إصابة 4 طلاب بفيروس كورونا المستجد، مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يتم متابعة الطلاب والمدرسين، وانتظام الدراسة في كل المدارس بالمحافظة، عن طريق العاملين في الصحة المدرسية، مؤكدا أن المديرية علي استعداد لمواجهة أي حالات طارئة.

وأوضح "العجيزي"، أن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، تفقد أمس عدد كبير من المدارس بنطاق المحافظة، للاطمئنان علي اتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة بين الطلاب والمدرسين، حفاظا علي حياة الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت صباح أمس، الدراسة في مدارس محافظة المنوفية، في ظل اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة كافة، لحماية الطلاب والمدرسين، ولم تشهد المحافظة وجود أي معوقات في العملية التعليمية، أو رصد أي حالات اشتباه بين الطلاب أو المدرسين.

علي صعيد متصل، أكد الدكتور حسن الخولي، أمين مجلي الأمناء والأباء والمعلمين بالمنوفية، أن الدراسة في المنوفية تسير بسكل منتظم مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة كافة، وفق المتاح، مؤكدا علي أن سلامة الطلاب والمدرسين في هذا التوقيت أولوية الجميع.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمدرسين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أولياء الأمور ساعدوا المدارس في كل مراكز المحافظة في توفير المطهرات والاحتياجات الطبية، كمساعدة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا علي صحة الطلاب.

وأشار "الخولي" إلى أن المشاركة المجتمعية أصبحت من أقوي سبل الدعم لعملية التعليم في محافظة المنوفية، مشيدا بتعاون الأسرة مع المدرسة في الحفاظ علي حياة الطلاب .