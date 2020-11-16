صحة المنوفية تؤكد شفاء 37 مصاباً بكورونا خلال 48 ساعة

أكد مصدر مسئول في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، شفاء 37 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي، على مدار اليومين الماضيين، بعد تماثلهم للشفاء بشكل تام.

وتستقبل مستفيات الحميات والصدر في جميع مراكز ومدن المحافظة مصابي فيروس كورونا المستجد، وفق البروتوكولات المتبعه من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تخصيص 10 أسرة في كل مستشفى مركزي أو عام، لاستخدامها في حالات الطوارئ، في حالة زيادة أعداد المصابين بشكل مفاجئ.

وأكد الدكتور عبد الباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، على ضرورة الحفاظ على حياة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال إبعادهم عن أماكن التجمعات، والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، والتي تصدرها وزارة الصحة بشكل يومي.

ومن جانبه، كشف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لم تطرأ عليها أي زيادة خلال الفترة الأخيرة في المحافظة، ولكنها تسير وفق المعدلات التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه استعداداً للزيادات المتوقعة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الفترة القادمة، تم ضم 10% من قوة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال كافة الإصابات وحالات الاشتباه، بالإضافة إلى مستشفيات الصدر والحميات، التي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الإصابات بالفيروس وحالات الاشتباه.

وأوضح "جودة" أنه يتم عقد اجتماعات يومية لبحث آخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، والتي تصل إليها بشكل يومي بالتعليمات الجديدة فيما يخص فيروس كورونا، مؤكداً أنه يتم التأكيد يومياً على مديري المستشفيات بالتعليمات الجديدة لاستقبال الحالات، والتأكد من غرف العزل والاشتباهات وإجراء التحاليل والأشعة والفحوصات.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضروة الحذر والحيطة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تباعد بين الأفراد وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن التجمعات من الممكن أن تكون سبباً في نقل العدوى، في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.