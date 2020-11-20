171 ألف جنيه إيرادات "الصندوق الأسود" أمس

يواصل فيلم "الصندوق الأسود" للمخرج محمود كامل، بطولة الفنانة منى زكي، تصدر الإيرادات اليومية للأفلام في السينمات، حيث حقق 170 ألفا و603 جنيهات، أمس الخميس، وفقاً لما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صادر منه.

وتلعب منى زكي شخصية سيدة تدعى "ياسمين"، حيث تفاجئ باقتحام مجهولين منزلها لسرقة شيء ما منه، وعلى إثره تبذل محاولات مضنية للفرار منهما بلا جدوى.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، عبدالرحمن حسن، من تأليف هيثم مصطفى الدهان وأحمد الدهان.

عفريت ترانزيت

وحقق فيلم "عفريت ترانزيت" للمخرج ياسر هويدي، وبطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، 101 ألف و153 جنيها، ليحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات، ويشارك في بطولته كل من أحمد فتحي، أسماء أبواليزيد، محمود الليثي وكوكبة من النجوم.

"الخطة العايمة"

وجاء فيلم "الخطة العايمة" للمخرج معتز التوني في المركز الثالث بتحقيقه 85 ألفًا و323 جنيهًا، حيث تدور أحداثه حول مدير بنك يستعين بكفيفين للسطو على بنكه، ويدربهما على أعلى مستوى دون علمهما، لتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق.

"الخطة العايمة"، بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

"زنزانة 7"

واحتل فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، بطولة الفنان نضال الشافعي، المركز الرابع بـ24 ألفًا و616 جنيها، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسى.

"توأم روحي"

واحتل فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، المركز الخامس بـ21 ألفا و527 جنيهًا.

وتدور الأحداث حول زوج يفقد زوجته بعد غرقها، ليدخل في دوامة نفسية لشعوره بالذنب نحوها لعدم نجاحه في إنقاذها، حيث يتردد على عيادة طبيبة نفسية، لتتوالى الأحداث في أجواء من الرومانسية والكوميديا.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل، وكوكبة من النجوم، تأليف أماني التونسي.

"الغسالة"

وتذيل فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، قائمة الإيرادات بألف و488 جنيها، وتدور أحداثه في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، وتقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال.

ويشارك في بطولة فيلم الغسالة، محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وطاهر أبوليلة، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم، وتأليف عادل صليب.