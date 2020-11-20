انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي

يستضيف نادي جولف مدينتي ، اليوم الجمعة وغدا السبت ، 20 و 21 نوفمبر ، أول بطولة مفتوحة للجولف، وذلك بمشاركة 93 لاعباً ولاعبة ممثلين عن معظم أندية الجولف فى مصر .

وتعد بطولة مدينتي للجولف جزءاً من وسام الاستحقاق " اتحاد الجولف المصرى "، حيث يتنافس فيها أفضل لاعبي الجولف الهواة في مصر للفوز ببطولة مدينتي المفتوحة.

وقد تم تعيين اللاعب عيسى أبو العلا سفيراً لمدينتي جولف كلوب ، تقديراً لاسهاماته ونجاحاته في رياضة الجولف ، وذلك بما يتماشى مع رؤية النادي لتنمية وتطوير اللعبة داخل مصر ، فهو واحداً من أهم وأشهر لاعبي الجولف في مصر ، وأول لاعب محترف مصري وحاصل على العديد من البطولات المحلية .

وتقام البطولة على ملاعب الجولف بمدينتي ، والتي تتسم بالمناظر الطبيعية الخلابة واللاند سكيب المميزة ، حيث تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير Robert Trent Jones Jnr ‏ ، وهو مهندس معماري أمريكي وواحداً من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من ٢٧٠ ملعب جولف في حوالى ٤٠ دولة ، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم .

وتقوم شركة ترون "Troon" العالمية بإدارة ملاعب الجولف بمدينتي ، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .