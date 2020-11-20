تركيب مولد أكسجين في مستشفى كفر سعد المركزي بدمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط، برئاسة الدكتور سيد عبدالجواد، تركيب مولد أكسجين بمستشفى كفر سعد المركزي، المخصصة لعزل حالات كورونا، والذي تم توريده عن طريق إدارة الأشغال العسكرية، في عملية تطوير مستشفى طوارئ كفر سعد، ما يعد طفرة غير مسبوقة في مستشفيات الجمهورية.

ويولد الجهاز الأكسجين الطبي، وضخه بخزانات الأكسجين وبشبكة غازات المستشفى، ويعتبر طفرة وتكنولوجيا حديثة جدا في مجال التجهيز الطبية.

وتقدم وكيل الوزارة، بالشكر والتقدير لوزيرة الصحة والسكان؛ لدعمها اللامحدود للخدمات الصحية بالمحافظة، ودعم تركيب مولد الأكسجين بالمستشفى بتكلفة 5.2 مليون جنيه.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن خطتها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بمراكز المحافظة، التى من المقرر عقدها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، المحافظ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإجمالي 25 قافلة طبية بقرى محافظة دمياط، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ومن المقرر أن تنظم المديرية قوافل طبية بدائرة مركز دمياط بقرى "غيط النصاري- الشيخ ضرغام - كفر حميدو - البصارطة - البستان - العنانية - أولاد حمام".

وفي دائرة كفر سعد، تنطلق القوافل بقرى "المحمدية - كفور الغاب - المرابعين - كفر المنازلة - كفر سعد البلد - العباسية - الوسطاني".

فيما تنطلق القوافل بقرى "تفتيش السرو- البراشية - العطوي - أبو جريدة - مدين - الرحامنة"، بمركز فارسكوركما تنطلق القوافل بقرى "دقهلة - الكاشف - السلام - حجازي حسانين - كفر تقي" دائرة مركز الزرقا، بينما تنفذ قافلة طبية بقرى "الركابية والكحيل"، بدائرة مركز كفر البطيخ.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن دعم صندوق "تحيا مصر" مستشفيات المحافظة بـ13 ماكينة غسيل كلوى "B-brawn"، و25 كرسي كلي، في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان والصندوق.