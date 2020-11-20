انطلاق رالي الفراعنة من الفيوم بمشاركة 200 متسابق من 20 دولة

انطلق سباق الفراعنة الدولي العشرين "الالترا ماراثون" مسافة 100 كيلو متر، اليوم الجمعة، من هوارة بالفيوم إلى سقارة في الجيزة، والذي نظمته الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالاشتراك مع إحدى شركات السياحة.

وشهد حفل بداية السباق، سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم، وأحمد شوقي مدير عام السياحة بالمحافظة.

وبدأ السباق من هرم هوارة بالفيوم ثم السير في إتجاه الطريق الزراعي على ترعة سقارة مرورًا بهرم اللشت، حتى الوصول إلى منطقة دهشور، والعودة من نفس الطريق حتى منطقة سقارة في الجيزة، ويبلغ مسافة السباق 100 كيلو متر للفرق والفردي.

وقال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم، إنّ السباق يقام للعام العشرين على التوالي ويهدف إلى تسليط الضوء على المقاصد السياحية والأثرية في مصر وترويج للمنتج السياحي، وشارك فيه حوالي 200 متسابق من 20 دولة عربية وأجنبية منها أمريكا، وكندا، وانجلترا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، وسويسرا، وبولندا، واليونان، والدانمارك، ونيوزيلاندا، وهولندا، والأردن، والسعودية، بالإضافة إلى مصر.

وأشار مدير عام الآثار إلى أنّ السباق أصبح ضمن أجندة المناسبات السياحية لوزارة السياحة والتي تهدف إلى تنويع المنتج السياحي، وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

وأضاف أنّ سباق الفراعنة هو مبادرة لإعادة إحياء سباق قديم من العصور المصرية القديمة كانت فكرة الملك "طهرقا" من عصر الأسرة الخامسة وعشرين في العصر الفرعوني المتأخر، أنّ يُنفذ سباق وتدريب لجنوده تكون نقطة انطلاقه من هرم هوارة بالفيوم إلى الهرم المدرج سقارة مرورًا بـ "منف".

وقال "الشورة" إنّ إذاعة الحدث العام الماضي في قناة "ناشيونال جيوجرافيك"، كان له مردود على السياحة بالفيوم وخاصة منطقة هوارة.