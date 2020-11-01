محافظة البحر الأحمر توفر عربات لنقل العالقين بطريق الغردقة - الزعفرانة

أصر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على التواجد مع العالقين بطريق رأس غارب الغردقة والذي جرفت مياه السيول سياراتهم مع توفيرأتوبيسات بطريق رأس غارب الغردقة لنقل المواطنين.

وأعلن المحافظ إغلاق طريق الغردقة - الزعفرانة (ذهاب وعودة) لحين تحسن الأحوال الجوية، وتفقد الطريق بأكمله، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وحرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على التواجد مع المواطنين العالقين في طريق الغردقة - رأس غارب في الكيلو 60، بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى درجة السيول مساء اليوم الأحد، ما أدت إلى انحراف سياراتان نقل، وأتوبيسات تقل عدداً من المواطنين المصريين في الطريق، دون إصابات، حيث أدار المحافظ الأزمة على أرض الواقع، ووجه بتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين العالقين وتوصيلهم إلى منازلهم أو وجهتهم على نفقة المحافظة.

ووجه المحافظ أيضاً بتوفير أوناش لرفع الأتوبيسات والسيارات التي انحرفت عن الطريق، والتقى عدداً من المواطنين العالقين على الطريق، واطمأن عليهم، رافضاً مغادرة الطريق حتى انقاذ وتوصيل آخر مواطن إلى وجهته، حيث شاركت الشركة العامة للبترول بمعداتها.

جاء ذلك خلال جولة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لطريق رأس غارب لتفقد آثار السيول والأمطار على الطرق.

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكانت السيول قد جرفت عدداً من السيارات على جانبى الطريق دون وقوع أي خسائر بشرية سوى إصابة شخصان بإصابات خفيفة وتم اسعافهما في الحال.

وكانت أجهزة البحر الأحمر قد أغلقت طريق رأس غارب - الغردقة من الاتجاهين ، بسبب هطول أمطار غزيرة عند الكيلو ٦٠ تسببت في قطع الطريق وتوقف حركة السيارات. بينما تم فتح طريق القصير - قفط وذلك بعد أن اطمئن علي حالة الطريق من الجهات المعنية.

وأجرت إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد حسام كمال عملية تمشيط سريعة لجميع طرق البحر الأحمر لاستطلاع مياه الأمطار والسيول ومدى تأثيرها على حركة السيارات والمواطنين المسافرين على الطرق للوقوف على الخسائر الناتجة عن مياه الأمطار.