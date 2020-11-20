يتميز بمناظر خلابة وتصميم عالمى ..ما لا تعرفه عن نادى مدينتى للجولف 

فور دخولك نادى جولف مدينتى فانت امام نادى عالمى بمعنى الكلمة ففور ان تطأ قدمك فيه يلفت نظرك الورود المنتشرة يمينا ويسارا والموسيقى الهادئة التى تثلج القلب وتؤهلك لرحلة مختلفة داخل واحد من افخم وارقى نوادى الجولف ليس بمصر فقط بل بالعالم . وفور دخولك النادى يستوقفك ايضا خلية النحل التى تعمل به من عمال ينتشرون فى كل مكان يرعون المساحات الخضراء الشاسعة فى عمل جماعى يظهر فى النهاية هذا المشهد الخلاب من طبيعة ساحرة داخل اروقة نادى جولف مدينتى

وافتتح نادي جولف مدينتى أبوابه اليوم الجمعة وعلى مدار يومين ببطولة جذبت اكثر من ٩٠ لاعبا سوف يتنافسون على ملعب روبرت ترنت جونز. وتدير شركة "ترون" نادي مدينتي للجولف وهو أخر أعمال مجموعة طلعت مصطفى التي تستهدف تقديم رياضات ومرافق ترفيه عالمية لمجتمع مدينتي وخارجه، ولدى ملعب الجولف تصميم عالمي المستوى، ويتميز بمناظر خلابة ويقدم تحد ممتع لجميع اللاعبين من جميع القدرات. كما يخطط نادي مدينتي للجولف لإطلاق برنامج نشط لتقديم اللعبة للاعبين جدد ، وتسخر جميع مرافق النادي وأنشطته نحو تنمية اللعبة في مصر. وتعد البطولة الافتتاحية المقامة اليوم وغدا جزءا من وسام الاستحقاق "EGF"، وتضم بعض أفضل لاعبي الجولف الهواة داخل البلاد يتنافسون ليكونوا أول فائز في بطولة مدينتي المفتوحة.