محافظ المنيا يغلق 3 مطاعم وقاعتي أفراح ومقهى خلال جولة تفقدية
كتب:
اسلام فهمي
04:51 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020
محافظ المنيا
قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إغلاق 3 مطاعم، وقاعتي أفراح، ومقهي، وذلك لعدم التزامهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتطبيقاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال، جولة تفقدية على عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات، بشوارع طه حسين، وعدنان المالكي، وحي شلبي، بشمال مدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.
وشدد المحافظ، على أصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة التزام المواطنين المترددين بإرتداء الكمامة، والحفاظ على نسبة الـ 50% للسعة الاستيعابية للمكان والمقررة من الدولة، والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، مع الحرص على استخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، ومناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.
وأكد على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، ومشيرًا الى أن كل مدير مطعم أو مقهى كان قد وقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، والغلق الفوري ووقف النشاط.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهي والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت، والتشديد على تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وناشد المحافظ، المواطنين خلال جولته بالالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها الدولة المصرية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية "2342200 - 2320001"، والخط الساخن بالديوان العام"144".