محافظ المنيا يغلق 3 مطاعم وقاعتي أفراح ومقهى خلال جولة تفقدية

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إغلاق 3 مطاعم، وقاعتي أفراح، ومقهي، وذلك لعدم التزامهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتطبيقاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال، جولة تفقدية على عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات، بشوارع طه حسين، وعدنان المالكي، وحي شلبي، بشمال مدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

وشدد المحافظ، على أصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة التزام المواطنين المترددين بإرتداء الكمامة، والحفاظ على نسبة الـ 50% للسعة الاستيعابية للمكان والمقررة من الدولة، والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، مع الحرص على استخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، ومناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأكد على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، ومشيرًا الى أن كل مدير مطعم أو مقهى كان قد وقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، والغلق الفوري ووقف النشاط.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهي والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت، والتشديد على تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وناشد المحافظ، المواطنين خلال جولته بالالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها الدولة المصرية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية "2342200 - 2320001"، والخط الساخن بالديوان العام"144".