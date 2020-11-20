نقل 39 طن قمامة ومخلفات من شوارع الشرقية إلى مقلب القرين

تابع محمد محمود حجازى رئيس مدينة القرين بالشرقية، أعمال النظافة العامة اليومية بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين وتقليل انتشار الأمراض والأوبئة وذلك بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة.

وتم رفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة من الميادين العامة والشوارع الفرعية وتم نقل ما يقرب من 39 طن قمامة إلى المقلب العمومي للمدينة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وعمال تحسين البيئة، كما تم كنس المدخل الرئيسي للمدينة وتم رفع الأتربة والسفوحة من جانبي الطريق حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة التخلص من القمامة والمخلفات أولا بأول الموجودة بالمقالب العمومية للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وافتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، النقطة الوسيطة الجديدة لتجميع المخلفات والقمامة بمركز ومدينة ههيا، المقامة على مساحة 525 متر، كموقع بديل عن المقلب العشوائي، الذي تم تحويله لحديقة عامة ومشتل.

يأتي ذلك تنفيذا لخطة المحافظة في القضاء على المقالب العشوائية وإنشاء نقط وسيطة لتجميع القمامة والمخلفات بها تمهيدا لرفعها ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة وخلق جو صحي وبيئي للمواطنين.

وشدد المحافظ على رئيسة مركز ومدينة ههيا بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، وعدم السماح بتواجد مقالب عشوائية، والمتابعة الدائمة والمستمرة للنقطة الوسيطة، ورفع ما بها من تراكمات بصفة دورية ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بملف النظافة وتسعى جاهدة لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وحدة التدخل البيئي السريع بالديوان العام لمعاونة رؤساء المراكز والمدن والأحياء في شن الحملات الموسعة للنظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية ولإعادة الوجه الجمالي للحضاري لمدن المحافظة.