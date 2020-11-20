"التضامن" تنفذ 4 مبادرات رئاسية جديدة بالتعاون مع تحيا مصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق عدة مبادرات رئاسية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أن المبادرة الأولى هي "بالهنا والشفا" والتي تشمل مليون كرتونة مواد غذائية، و2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

وأوضحت أن المبادرة الثانية هي المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" وسيتم من خلالها توزيع 1000 نول منها على عدد من الشباب والأسر التي تمتهن هذه الحرفة في خطوة؛ لتنشيط هذه الصناعة في إطار التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماع، وذلك لصناعة السجاد اليدويّ، والكليم، وكذلك الجبلان.

وأشارت إلى أن المبادرة الثالثة هي "بر أمان"، التي كلف بها الرئيس؛ لرعاية صغار الصيادين وتوفير مستلزمات الصيد، وملابس الحماية من قسوة موسم الشتاء؛ حيث تستهدف نحو 50 ألف من صغار الصيادين، ويتم تنفيذها بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت أن المبادرة الرابعة "دكان الفرحة" لرعاية الفتيات الأولى بالرعاية، اللاتي يوفر لهن صندوق تحيا مصر تجهيزات الزواج لنحو 2000 عروس، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيتم توزيع نصف مليون قطعة ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في إطار المبادرة؛ استعدادا لفصل الشتاء.

وقالت نيفين القباح إن الشراكة مع صندوق تحيا مصر لتنفيذ العديد من الأنشطة التى تخدم الأسرة المصرية وفى المناطق الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية والتنمية.

وأكدت أن مبادرة صندوق تحيا مصر، التى أطلقت امس، جاءت لاطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في وقت حاسم من عمر الوطن؛ لتعلن عن تحالف جديد بين كافة شركاء العمل المجتمعي والتنموي، ضمانا لتوحيد الجهود وتحقيقا لمبدأ التوظيف الأمثل لموارد للدولة المتاحة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، لاستهداف مليون أسرة من الأسر الأولى وتهدف إلى توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة، وانطلقت القوافل إلى كافة المحافظات.