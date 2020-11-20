فيديو.. إسكندرانية يستخدمون "لودر" لعبور الشارع: الغرقان يتعلق بقشاية

"الغرقان يتعلق بقشاية".. هذا هو المثل الذي ينطبق على الفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه استخدام الإسكندرانية لـ"لودر" كعبارة لنقل المواطنين في أحد الشوارع الغارقة بعروس البحر الأبيض المتوسط وتحديدًا أحد شوارع ميدان سموحة.

ويظهر في الفيديو لودر يحمل فتاتين في صندوقه ويعبر بهم الشارع الذي غمرته المياة، وبعد توصيله للفتاتين ركب اللودر 4 شباب آخرين وشاب آخر يحمل دراجتة الهوائية "العجلة"، وركبوا اللودر في رحلة عبور نفس الشارع للاتجاه الآخر.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حجز 4 مواطنين داخل منزل في منطقة الجمرك الإسكندرية عقب انهيار الدور الثالث من العقار القاطنين به.

ووصل محافظ الإسكندرية لمتابعة قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين عقب سقوط سقف الدور الثالث والأخير بعقار بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية، حتى سقف الدور الأرضي.

فيديو وصور.. الأمطار تحتجز 4 داخل عقار بعد انهيار السقف بالإسكندرية

وشهدت الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موجة أمطار غزيرة، صاحبها رعد وبرق، ولم تتوقف حتى الآن، في موجة هي الأعنف والأشد على الإسكندرية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق عددا كبيرا من الشوارع مع ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وأسفل الكباري، وارتفاع منسوب المياه في الترع، بسبب تساقط أمطار غزيرة دون توقف، وصلت إلى حد السيول.

وضربت نوة "باقي المكنسة" سواحل الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأمطار غزيرة وصلت حد السيول، ورياح جنوبية غربية، وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وتواصل الأمطار الغزيرة تساقطها حتى الآن على مدينة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويتواجد عمال شركة الصرف الصحي في الشوارع؛ من أجل سحب المياه المتراكمة، خوفا من غرق المدينة، خاصة مع تساقط كميات كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

فيديو.. نوة "باقي المكنسة" تغرق شوارع الإسكندرية

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتستمر هذه النوة، وفق الأرصاد، يومي الجمعة والسبت؛ إذ تشهد المحافظة أمطارا غزيرة على فترات متقطعة، وعلى مناطق متفرقة من أنحاء الإسكندرية.