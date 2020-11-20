أحمد فهمي عن أزمة رمضان والفيشاوي: أغنية "نمبر تو" مجرد إيفيه

علق النجم أحمد فهمي على لأزمة المثارة بين النجمين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي، إثر إعلان الأخير طرحه لأغنية بعنوان "نمبر 2" كإسقاط على أغنية "نمبر وان" التي غناها الأول قبل عامين.

وقال فهمي في مقابلته مع برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الزميل خالد فرج عبر موقع "الوطن" وقناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، إنه تربطه علاقة صداقة وطيدة بالفيشاوي، ويحبه كثيرا علي المستوى الشخصي، رافضا توصيف الأزمة التي أثيرت بين الأخير ورمضان بـ "الخناقة" كما تردد أخيرا.

وأضاف: "أري أن أغنية الفيشاوي إيفيه ليس أكثر وهو لا بيخبط في رمضان ولا بيقلل منه.. الموضوع عادي".

"وش تاني"، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الزميل خالد فرج، ويُعرض عبر الحسابات الرسمية لجريدة "الوطن"، بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يكشف عن الجانب الآخر من حياة نجوم الفن.

وكان أحمد فهمي قد أبدي غضبه من طريقة تعامل رمضان مع أزمة الطيار المفصول أشرف أبواليسر بعد قرار وقفه عن عمله مدي الحياة بعد نشر الفنان لصور ومقاطع مصورة له من داخل كابينة القيادة، وهو ما يتعارض مع قوانين وزارة الطيران المدني.

وفي سياق مختلف، طرح الجهة المنتجة لأغنية "نمبر 2" البرومو الدعائي للأغنية عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وظهر خلالها الأخير يتعارك مع محمد رمضان.

وكان الفيشاوي قد أعلن موقفه من المقطع الغنائي المصور الذي وجهه له الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حينما قال له: مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة.

وقال الفيشاوي في تصريح سابق لـ"الوطن": "أنا مش قابل اعتذاره.. بس كده"، مضيفاً أن أغنية "نمبر 2" إسقاط علي على أغنية "نمبر وان" التي طرحها رمضان منذ عامين، حيث أنه يُقدمها بشكل كوميدي.

وتابع: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.