"التضامن" تحدد شروط صرف مساعدات مالية في حالات الكوارث

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استعدادها الكامل لمساعدة الأسر المنكوبة إثر الحوادث، وانهيار العقارات، موضحة أنّ لديها 26 مركز إغاثة.

وأضافت القباج أنّ هناك لجان إغاثة فرعية في مديريات التضامن الاجتماعي، والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة، لتكون على أهبة الاستعداد لتولي مهام الإغاثة المطلوبة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، صرف مساعدات مالية، "دفعة واحدة" في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل "حالات الفيضانات، السيول، الزلازل، الانهيارات، الغرق، الحريق، الحوادث والتصادمات وغيرها".

وأكدت التضامن أن المساعدات تصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة، غير المؤمن عليها.

شروط صرف المساعدات المالية

تصرف المساعدات المالية بشرط توافر المستندات التالية :

_شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

_ تقديم طلب لوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث فى خلال (60) يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقاً به المستندات المؤيدة:

_محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

_ تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

_ تقرير هندسى فى حالة الانهيارات المنزلية.

_ تقرير زراعى فى حالة حدوث خسائر فى الأراضى الزراعية.

_ تقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية.​

_ بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تزويد مديريات التضامن بكل محافظات الجمهورية، بما يلزمها من مهمات الإغاثة وضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات، لصرف المساعدات اللازمة، كما وجهت الوزيرة بتخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.

وشددت القباج، على ضرورة التنسيق مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء وأهمية التواجد المستمر للجان الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية لمواجهة أي حوادث طارئة، بالإضافة إلى مد مراكز الإغاثة بالمعلومات اللازمة عن الأسر التي من المتوقع أن تتضرر لتيسير تجنب تعرض تلك الأسر لمخاطر السيول.

وتتمثل مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات في الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر في الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي حال الاستحقاق.