التموين: أي محل سيشارك في الجمعة البيضاء دون تصريح سيحال للنيابة

قال أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن الوزارة بدأت في استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في عروض الجمعة البيضاء عبر مديريات التموين في المحافظات.

وأضاف "مخيمر"، لـ"الوطن"، أن أي محل أو متجر سيقدم عروض بتحفيضات أسعار على السلع دون أن يشترك بشكل رسمي مع الوزارة فستطبق عليه العقوبات، عن طريق تحرير محاضر رسمية من حملات قطاع الرقابة والتوزيع، ويتم إحالة المحاضر للنيابة الاقتصادية.

وتابع: "التخفيضات تتراوح بين 10 % وحتى 70%، وهنا نحاول أن نجعل عروض الجمعة البيضاء أقرب لعروض تخفيضات الأوكازيون الصيفي والشتوي".

ونصح "مخيمر"، المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة الشراء من أي محل لضمان حقوقه، حيث ستساعد في حال وجود عيوب في المنتج ورفض المحل استرجاع أو استبدال المنتجات، وقتها يتم تحرير محاضر فورية للمخالفين، خاصة أن الفاتورة تحمي حق المواطن في الحصول على سلعة جيدة.

وشدد أن الوزارة ستشكل لجان لمتابعة المحلات التجارية التي ستشارك في عروض التخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء، مؤكدا أن الهدف من التخفيضات التي ستطرحها الجهات المشاركة هو التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية وافق على إجراء تخفيضات وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر، وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية، على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كافة المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.