بروتوكول لتمويل مشروع تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع

شهد عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وجمعية "نداء"، لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة ومتعددي الإعاقة وذوي إعاقة السمع بصرية، وذلك لتمويل مشروع تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي وزارعي القوقعة لمرحلة رياض الأطفال وما قبلها في الفترة العمرية منذ المولد وحتى 8 سنوات.

وأشار ممثلو الصندوق وجمعية نداء، أثناء التوقيع إلى أن تنمية المنظومة التأهيلية التعليمية للأطفال هي الهدف الرئيسي للمشروع، لتكون مكملة لجهود الدولة المثمرة في علاج الأطفال ذوي الإعاقات السمعية تحت مظلة التأمين الصحي.

ويأتي توقيع البروتوكول بهدف وضع برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي وزارعي القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام، تمهيدا لدخولهم مدارس التعليم أو الدمج، يعتمد من وزارتي التضامن والتربية والتعليم، إلى جانب وضع دليل استرشادي للمعلم يوضح الأنشطة اللازمة للتأهيل، ووضع أداة تقييم للطفل لقياس المهارات السمعية واللغوية، يعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم.

كما جرى الاتفاق على تدريب 180 معلما وأخصائيا على مستوى الجمهورية على البرنامج والدليل الإرشادي واستخدام أداة التقييم، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعريف بحقوق الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة، وأهمية منظومة التأهيل والتعليم لهم.