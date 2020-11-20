"التعليم": تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية من اختصاص المحافظين

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار تعطيل الدراسة بمختلف المدارس على مستوى محافظات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية، من اختصاص المحافظين، وفقا لحالة الطقس في كل محافظة، وإمكانية ذهاب الطلاب إلى المدرسة من عدمه بها.

وتشهد العديد من محافظات الجمهورية موجة من الطقس السيئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال السيول وسقوط أمطار غزيرة، وغرق الشوارع الرئيسية والفرعية في محافظات مختلفة.

وأكدر المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب موجة الطقس السيئ ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم، وأن غرفة العمليات المركزية التابعة لديوان عام وزارة التربية والتعليم تتابع سير العملية التعليمية بجميع المحافظات، من أجل ضمان انتظام العملية التعليمية بشكل طبيعي، دون أي معوقات تؤثر بشكل سلبي.

الإسكندرية تحذر المواطنين من مغادرة المنازل

وفي سياق متصل، أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا، حذرت فيه المواطنين من موجة الطقس السيئ التي تشهدها الإسكندرية من هطول أمطار غزيرة دون انقطاع، على جميع أحياء المحافظة.

وناشدت المحافظة المواطنين عدم مغادرة المنزل والنزول إلا في حالة الضرورة القصوى، من أجل مساعدة الجهات التنفيذية بالمحافظة على القيام بأعمال الكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار.

كما شكلت وزارة الري غرف طوارئ في مختلف المحافظات ترتبط بغرفة عمليات مركزية، تضم جميع قيادات الوزارة، مع إصدار نشرات بشكل يومي عن كميات الأمطار قبل حدوثها بمدة 72 ساعة، من خلال مركز التنبؤ بالوزارة، إلى جانب التوقعات الصادرة من خلال هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين أجهزة الدولة كافة، من خلال غرفة عمليات الكترونية من أجل متابعة الأخبار في لحظتها.