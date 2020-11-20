التعليم في أسبوع.. إصابات كورونا وحادثي أتوبيس مدرسي وقرارات جديدة

انتهى الأسبوع الخامس من العام الدراسي الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، وكان مليئًا بالأحداث المهمة على مدار أيام الأسبوع، سواء حوادث أتوبيسات المدارس، أو قرارات وزارية جديدة، أو ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا بالمدارس بين الطلبة والمعلمين والإداريين، "الوطن" تستعرض أهم أحداث التعليم خلال الأسبوع الخامس.

7 حالات وفاة و280 إصابة بفيروس كورونا بالمدارس

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل المدارس وصل إلى 280 حالة مؤكدة، وفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة، وأوضح أن الإصابات كانت 140 حالة معلمين ومعلمات، و120 حالة إداريين، و20 حالة بين الطلاب، وذلك بمختلف المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى وفاة 7 حالات بين المعلمين والمعلمات والإداريين من إجمالي عدد الإصابات.

17 إصابة في حادث الأتوبيس المدرسي بالرماية

اصطدم أتوبيس مدرسة الإبداع الدولية التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، بعمود إنارة على الرصيف في منطقة الرماية بالهرم، بعدما اختلت عجلة القيادة من يد سائق الأتوبيس، حيث كان الأتوبيس في طريقه إلى المدرسة صباح الأربعاء، وأصيب 14 طالبًا ومشرفتان وسائق الأتوبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم، وكانت غالبية الإصابات سطحية وكدمات بأماكن متفرقة من الجسد، ماعدا حالة مشرفة الخطيرة والتي تم وضعها تحت الملاحظة داخل غرفة الرعاية بالمستشفى.

التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، إن التربية الرياضية أصبحت مادة نجاح ورسوب دون أن تضاف إلى المجموع، وذلك وفقًا لقرار وزاري.

استمرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين كالطلاب المصريين

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أول أمس الأربعاء، على استمرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين، وذلك خلال العام الدراسي 2020/2021، وطبقًا لذلك القرار فإنه يحق لهؤلاء الطلاب الالتحاق بالمدارس الحكومية، بعدما كان مسموح لهم المدارس الخاصة فقط، كما أنهم سيدفعون قيمة المصروفات الدراسية التي يسددها الطلاب المصريين دون أي اختلاف، مع إعفائهم من سداد مصروفات التعليم المتعلقة بالطلاب الوافدين من الخارج.

إطلاق مشروع رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس

أطلقت وزارة التربية والتعليم خلال هذا الأسبوع المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، على أن تبدأ المرحلة الأولى منها في مطلع شهر ديسمبر المقبل على مستوى كل محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى الاهتمام باللياقة البدنية والصحية لطلاب المدارس.

حادث الرحلة المدرسية

انقلب أتوبيس رحلة مدرسية كان يحمل الطلاب في رحلة من مدينة الزقازيق بالشرقية إلى المعالم الأثرية الموجودة بالقاهرة، صباح أمس الخميس، في طريق الاوتوستراد بالمعادي، وأصيب طالبين تم نقلهم على الفور إلى مستشفى البنك الأهلي، وكان سبب الحادث هو كسر في عمود "الكردان"، ونتج عن ذلك عدم وجود فرامل، واختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس.