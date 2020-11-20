آخر أخبار التعليم.. امتحانات "الميدتيرم" غدا واشتباه في 27 حالة كورونا

في ظل موجة الطقس المتغيرة وارتفاع حالات كورونا، يبحث أولياء الأمور وكذلك الطلاب عن كل ما يتعلق بالعملية التعليمية لمعرفة آخر وأحدث القرارات.

وترصد "الوطن" لمتابعيها، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز القرارات التي اتخذت على مدار اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

رئيس جامعة حلوان: لدينا حالات اشتباه بكورونا بين الطلبة

كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا في الجامعة بين الطلاب.

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إلكترونية.. امتحانات "الميدتيرم" بكليات جامعة القاهرة غدا

تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم"، بكليات جامعة القاهرة، غدا، إلكترونيا، وفقًا لجداول كل كلية، في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمي الشامل والانتقال إلى عصر جامعة الجيل الثالث.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الميدتيرم، إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، لافتًا إلى أنه بنهاية هذا الأسبوع تكتمل عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة مبكرًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة.

حركة تعيينات جديدة في الجامعات المصرية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات المصرية.

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بروتوكول تعاون بين "عين شمس" والوكالة اليابانية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسفير الياباني لدى مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، اليوم، بمقر قصر الزعفران.

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"التعليم": تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية من اختصاص المحافظين

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار تعطيل الدراسة بمختلف المدارس على مستوى محافظات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية، من اختصاص المحافظين، وفقا لحالة الطقس في كل محافظة، وإمكانية ذهاب الطلاب إلى المدرسة من عدمه بها.

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4 حالات إصابة بكورونا في الجامعات

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أعداد كثيرة من الطلاب مصابين بفيروس كورونا في الجامعات، مؤكدا أنه أمر عار تماما من الصحة، والأرقام ليست بالدقيقة: "مش عايز أدخل في الإشاعات لأنها مش هتنتهي، وواضح إنها منظمة وممنهجة".

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أول طالب قبطي يتخرج من دار العلوم

قال الطالب ماجد لويس غبريال، أول طالب قبطي يتخرج من كلية دار العلوم، إنه حصل على دبلوم عام في دراسات اللغة العربية وآدابها، وهو دبلوم لغير المتخصصين لكونه مهندسا، وتمنح الكلية الدبلوم العام لغير المتخصصين، ومن ثم يمكن للخريج الالتحاق بدبلوم خاص ومن ثم إكمال الدراسات العليا في ذلك السياق.

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عبدالغفار: المستشفى الميداني لعلاج مرض كورونا لم يستخدم حتى الآن

اعتبر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، جامعة القاهرة بقبتها التاريخية وعراقتها، نموذج التعليم الجامعي في مصر، مشيدًا بتطوير مناهج التعليم فيها.

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