محافظ البحيرة: استمرار الدراسة غدا بالمدارس.. ونتابع حالة الطقس

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن استمرار الدراسة بمدارس وكليات المحافظة غدًا السبت، لافتًا إلى أنه لا داعي لمنح الطلاب أجازة غدا، لاستقرار حالة الطقس بمدن ومراكز البحيرة، على عكس ما تشهده محافظة الإسكندرية من طقس سىء، مؤكدا أن الساعات القليلة القادمة سيكون هناك حالة من الترقب لحالة الطقس، وإصدار قرارات جديدة بشأن تعطيل الدراسة، في حالة سقوط أمطار غزيرة على الإقليم، والالتزام بالاجراءات الوقائية لحماية الطلاب.

ووجّه "آمنة"، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء - مياة الشرب"، ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والأسعاف بضرورة الإلتزام بإلغاء الأجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها.

وطالب بتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية كافة المعدات، ومتابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذا مراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

ووجّه إلى مراجعة تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بجميع محطات الصرف الزراعي، ومراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة ومنع وجود مصادر للصعق بالكهرباء حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وشدد على مراجعة إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر غير الآمنة، وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقاً مع مديرية الطرق والهينة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة، والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاحتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، واحتمالية سقوط أمطار متوسطة اعتباراً من اليوم الجمعة، وقد تزداد إلى كثيفة يومي السبت والأحد، وفقاً لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.