محافظ القاهرة من الشارع: تعامل سريع مع شكاوى تجمعات مياه الأمطار

يواصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولاته بأحياء وشوارع العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيراً إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، برفع تراكمات المياه من أمام مطلع المقطم، ومطلع كوبري السيدة عائشة، وشارع الفسطاط أمام متحف الحضارات، وشارع كورنيش النيل أمام مستشفى السلام الدولي، ونفق الزهراء بحي مصر القديمة، ومن نفق معهد أمناء الشرطة بطرة، ومن أمام المحكمة الدستورية بحي دار السلام.

كما جرى رفع تراكمات المياه من أمام منزل كوبري كوتسيكا بحلوان، ومن أمام المنصة بحي غرب مدينة نصر، وأعلى كوبري مصطفى النحاس بشرق مدينة نصر، بالإضافة إلى ميدان الألف مسكن، وأسفل كوبري المحكمة، ومطلع ومنزل كوبري المطار، ونفق السلام، ومنزل ومطلع كوبري ابن الحكم، وأعلى كوبري أكتوبر "الوصلة المعلقة".

وكانت مصادر في محافظة القاهرة، قد قالت في تصريح لـ"الوطن"، إن الأمور تحت السيطرة حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا جديد بشأن الدراسة بالمدارس، فمازالت الأمور مستقرة، وتقرر انتظام الدراسة غدا السبت، إلى أن يجد جديد.