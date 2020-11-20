مصادر: وزير الإسكان يتابع أعمال إدارة الأزمات بالوزارة لمواجهة الأمطار

قالت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتابع عن كثب أعمال إدارة الأزمات بالوزارة لمواجهة مخاطر الأمطار، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية، من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدكتور عاصم الجزار شدد على ضرورة توخى الخيطة والحذر خلال التعامل مع الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، وضرورة صيانة الآلات والمعدات، المستخدمة فى التعامل مع مياه الأمطار، والاهتمام بنظافتها لإطالة عمرها الافتراضى، وأداء دورها بشكل أفضل.

مصادر: وزير الإسكان يتابع أعمال إدارة الأزمات بالوزارة لمواجهة مخاطر الأمطار

وأكدت المصادر أن الوزير شدد على ضرورة إعداد قاعدة بيانات جغرافية جديدة، بمكونات منظومة صرف الأمطار، ومعرفة المناطق الساخنة بالمحافظات والمدن لتجمع مياه الأمطار، ووضع حلول عاجلة، وحلول دائمة للتعامل معها، موجها بتكليف رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحصر المناطق الساخنة لتجمع مياه الأمطار بكل مدينة، وتنفيذ حلول عاجلة للتعامل معها، مع مراعاة تأثير تجمعات مياه الأمطار على الطرق الإقليمية المحيطة، والعمل على تخفيف هذه التأثيرات.

الجزار يشدد على ضرورة وضع حلول عاجلة للتعامل مع حالات الطوارئ

كان الدكتور عاصم الجزار، أشاد بنجاح فكرة آبار الشحن الجوفى بمدينة القاهرة الجديدة، فى امتصاص المياه الزائدة، وتسريبها إلى طبقات الأرض، وكذا استغلال الجزر الوسطى بالطرق الرئيسية، وبعض المناطق الخضراء، كمسطحات لتخزين مياه الأمطار، حيث يتم تنفيذ هذه الأفكار لأول مرة بمصر لاستيعاب مياه الأمطار، مطالباً بتعميمها بالمدن الجديدة، والاستفادة منها بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تُضيف لمسة حضارية وجمالية، ويُمكن استخدام هذه المسطحات كأماكن ترفيهية للسكان.

رسلان: طوارئ بالإسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد قبل قليل.

وكان رسلان أصدر عدة توجيهات لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية بشأن التعامل مع مياه الأمطار، ومراجعة المناطق الساخنة التى تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وتم التأكيد على ضرورة رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج، والتوجيه برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات، سواء المتوقع سقوط أمطار بها أو غير متوقع سقوط أمطار بها، والتعاون مع الشركات التى بها أمطار فى حالة الحاجة إلى ذلك، وتطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من التغيرات والتقلبات الجوية الحالية.

تنسيق دائم ومتابعة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية

وتشهد الأجهزة التنفيذية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنسيق دائم ومتابعة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والمشاركة بغرفة الطوارئ المركزية لتفعيل خطط تشغيل فرق الصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع أى مواقف طارئة.