سلوى عثمان عن ذكريات البدايات: عبدالمنعم مدبولي قال لي إنتي حساسة أوي

روت الفنانة سلوى عثمان، ذكرياتها مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، قائلة إنه مخرج عظيم، ويشعر بالشخص الذي أمامه بشكل كبير.

وكشفت "سلوى"، خلال لقاء ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تفاصيل كواليس مشهد في مسرحية "مع خالص تمنياتي"، التي أخرجها مدبولي، قائلة: "كان آخر مشهد في المسرحية إني عاوزة أتجوز ابن عبدالمنعم مدبولي، اللي هو كان محمود مسعود، وأبويا مش موافق، ومابقتش عارفة أعمل إيه".

وتابعت: "بعد ما خلصت المشهد راح نادى عليا وقال لي إنتي حساسة أوي، وقعد يشكر في المشهد اللي عاملاه، وكانت شهادة حلوة أوي في أول طريقي من أستاذ كبير".

وتدخل الفنانة سلوى عثمان سجن النسا في مسلسل "لؤلؤ"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، في أولى بطولاتها المطلقة، بسبب كثير من المواقف الصعبة التي تمر بها سلوى عثمان، بعد إنجاب طفلتها بطلة العمل.

حيث تجسد شخصية والدة مي عمر، وتتعرض لظروف تكشف عنها الأحداث ويظهر قدر الله معهم في نهاية الأحداث، والعمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن الفنانة سلوى عثمان:

- سلوى عثمان محمد علي، من مواليد 20 مارس عام 1959، وعمرها 60 عامًا.

- ابنة الفنان القدير عثمان محمد علي.

- تخرجت في كلية الآداب قسم إنجليزي، عام 1980.

- من أهم أفلامها "هيستيريا"، "أيام السادات"، وفي مجال الدراما التليفزيونية "زمن عماد الدين، ابن الأرندلي، سجن النساء، المال والبنون".

- حققت نجاحًا كبيرًا بمشاركتها في مسلسل "سجن النسا" مع نيللي كريم، في رمضان 2016.