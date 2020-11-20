المحافظات تواجه الطقس السيئ بـ3500 سيارة شفط وكسح لمياه الأمطار

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة استعدت بالتعاون مع المحافظات، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والأمطار والسيول التي تضرب عددا من المحافظات وعلى رأسها الإسكندرية، بنشر 3500 معدة من سيارات شفط ومسح وطلمبات وعربات سيول بالشوارع الرئيسية والمحاور ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين، علاوة على العمل على تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار ومخرات السيل، للتعامل مع تجمعات الأمطار.

القابضة للمياه: شبكات الصرف قادرة على استيعاب مياه الأمطار بشرط سقوطها على فترات

وأشار إلى أن الإسكندرية، تواجه موجات أمطار متواصلة على مدار الأيام الماضية بشكل كثيف، علاوة على التعامل مع محافظات أخرى، بينما القاهرة والجيزة تحت السيطرة حتى الآن، لافتا إلى أن شبكات الصرف قادرة على استيعاب مياه الأمطار شريطة سقوطها على فترات، مؤكدا أن كل دول العالم حينما تضربها الأمطار الغزيرة تتعرض لمشكلة.

وأشار إلى أن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أصدر تكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، بشأن الاستعدادات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، ومن تلك التعليمات رفع حالة "الاستنفار الكامل" حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بنطاقها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقًا للاحتياج، والتوجيه برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات سواء المتوقع سقوط أمطار بها أو غير متوقع سقوط أمطار بها، والتعاون مع الشركات التي بها أمطار في حالة الحاجة إلى ذلك.

تطهير شبكات الصرف و"شنايش" الأمطار

علاوة على استمرار تطهير شبكات الصرف و"شنايش" الأمطار، والتأكّد من جاهزية المحطات والروافع وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، مع التأكّد من جاهزية جميع المعدات في أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من التغيرات والتقلبات الجوية الحالية، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشغيل غرف طوارئ مركزية بجميع الشركات التابعة ومراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، وتسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافوري للتعامل مع أي مواقف طارئة.

طوارئ في المحافظات للتعامل مع موجة الطقس السيئ

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، باستمرار الاستعداد والطوارئ بالمحافظات للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض المحافظات ومن بينها محافظات المحافظات الساحلية والإسكندرية والبحيرة والقاهرة والجيزة ومطروح والشرقية.

وشدد على انتظام سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم تأثر على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وحصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين بالالتزام بالتعليمات التي أصدرتها عدة محافظات فيما يخص عدم نزولهم إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى لمساعدة الأجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي، لشفط تراكمات المياه في عدد من المناطق.

وطالب وزير التنمية المحلية، من المحافظات ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جرى تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات التي تشهد موجة من الطقس السيئ لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار في التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وشدد على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

500 بالوعة أمطار بالقاهرة

من جانبه، قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه جرى إنشاء 500 بالوعة أمطار بمحاور "جسر السويس- جوزيف تيت – كوبري العروبة – كورنيش النيل –الأوتوستراد – شارع الصاعقة شامل خطوط انحدار من 6 بوصة إلى 15 بوصة بطول 12.5 كم بقيمة 83 مليون جنيه"، ومشروع تحسين الصرف الصحي بالأوتوستراد بمدينة نصر، لاستقبال مياه الأمطار بإنشاء خط 1200 مم بالأنفاق بطول 3 آلاف متر بقيمة 160 مليون جنيه، وتنفيذ حل عاجل لتحسين صرف صحي بمنطقة المنصة والنصب التذكاري بمحطة رفع بطاقة 6500 م3/يوم، وخط طرد قطر 250 مم بطول 1500م بقيمة 5.5 مليون جنيه.