طوارئ بالمطار بسبب الطقس السيئ وشركة الميناء تشدد على إجراءات السلامة

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، حالة الطوارئ القصوى بسبب التقلبات الجوية والطقس السيئ، عقب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحيط المطار.

ودعت شركة الميناء، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، العاملين لضرورة توخى الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة "المهبط" والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها في مثل هذا الوقت من العام، بسبب سقوط الأمطار والتقلبات الجوية.

وناشدت الشركة العاملين لديها، خلال منشور إداري لها، قبل قليل ضرورة الاستعداد الكامل لجميع ظروف التغيرات المناخية القادمة، خاصة في منطقة مهبط المطار، والالتزام بجمع المعدات من أرض المهبط أولا بأول، وعدم السماح بوجود أي معدات لفترات طويلة للحد من الحوادث.

تدريب العاملين بمطار القاهرة الدولي على السيناريوهات المختلفة أثناء سقوط الأمطار

كانت شركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، واصلت تدريب العاملين بمطار القاهرة الدولي، على السيناريوهات المختلفة أثناء سقوط الأمطار بتشكيل قوة تدخل سريع من شركات الخدمات العاملة بمبنى الركاب رقم 1 بتعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وتحت إشراف الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.

وشارك الملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، في الإشراف على تدريب العاملين بمطار القاهرة الدولي، للسيناريوهات المختلفة أثناء سقوط الأمطار.

وتابع «حافظ» تنفيذ كافة إجراءات السلامة خلال فترات الطقس السيئ وسقوط الأمطار، وخلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة، والإشراف علي الإستعدادات الكاملة لجميع الظروف والمتغيرات المناخية، حرصا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

منع الطيران في حالة انخفاض مستوى الرؤية

وقالت مصادر ملاحية بشركة ميناء القاهرة الجوي، لـ"الوطن"، إن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران، ويشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية، أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

في غضون ذلك، تتابع غرفة ومركز العمليات بالمطار، وضع حالة الطقس أولًا بأول، للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات بوزارة الطيران المدني، يتابع على مدار الساعة حالة الطقس، تحسبًا لأي طوارئ .

«عنبة»: مطاراتنا تعمل وفق الإجراءات المقررة خلال موجة الطقس السيئ.. والأولوية ستكون للأمن والسلامة

وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أكد لـ"الوطن"، في تصريحات خاصة، أن المطارات المصرية تعمل وفق الإجراءات المقررة خلال موجة الطقس السيئ، موضحا أن الأولوية ستكون للأمن والسلامة، وأن المطارات المصرية مجهزة للتعامل مع الأمطار، وفي حال عدم وجود وضوح في الرؤية بسبب الأمطار سيتم تفعيل إجراءات الأمن والسلامة.

وعقد وزير الطيران المدنى، اجتماعًا موسعًا بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لها، ورئيس سلطة الطيران المدني، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية، ومساعدي وزير الطيران، لمناقشة الإستعدادات الخاصة بالمطارات المصرية، وتم استعراض الخطط والاستعدادات الخاصة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها البلاد.

وجرى مناقشة الإجراءات والاستعدادات داخل المطارات المصرية وفقاً لنماذج المحاكاة والأساليب التدريبية التي يتم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات، والتنسيق مع الجهات المعنية طبقاً لخطة الحكومة المصرية.

وشدد وزير الطيران المدني على ضروة رفع درجة الإستعدادات القصوى بالمطارات المصرية، وكذا مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران، ومتابعة الموقف أول بأول بالمطارات على مدار الساعة خلال الفترة القادمة لضمان إنسيابية الحركة داخل المطارات.

وأكد الوزير أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها، وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة والتي تعد بمثابة الإنذار المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أي أزمات مستقبلا.