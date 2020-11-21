لمدة 14 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة اعتبارا من اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، وأوضحت الشركة أن القطع يأتي نتيجة قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كباري بمنطقة الحى العاشر، السلام، سوق السيارات بشارع أحمد الزمر، والميثاق، مما يتطلب قطع المياه عن خط المياه قطر 800مم.

وتستعرض "الوطن"، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها، مواعيد القطع، المناطق المتأثرة بقطع المياه، سبب قطع المياه، موعد عودة الخدمة، وطرق تقديم شكاوى المياه، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

ـ الحي العاشر.

ـ الحى السويسري.

ـ صقر قريش.

ـ شارع متولي الشعراوي.

ـ الشوارع المتفرعة من متولي الشعراوي.

مواعيد قطع المياه بالقاهرة

أوضحت الشركة أن عملية قطع المياه ستكون اعتباراً من الساعة العاشرة صباح السبت الموافق 21 نوفمبر وتمتر حتى الساعة الثانية عشر من مساء نفس اليوم.

سبب قطع المياه

أشارت الشركة إلى أن قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كباري بمنطقة الحى العاشر والسلام و سوق السيارات بشارع احمد الزمر والميثاق مما يتطلب قطع المياه عن خط المياه قطر 800مم، هو السبب وراء تأثر تللك المناطق بقطع المياه.

طرق تقديم شكاوى المياه

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- جرى تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنــــا.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.

وطالبت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.