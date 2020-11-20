أهل مريضة اشتباه كورونا يتعدون على الطاقم الطبي بمستشفى المحلة العام

تعدى أهل مريضة بجلطة دماغية واشتباه كورونا، على طاقم طبي بمستشفى المحلة العام، ما أسفر عن إصابة ممرض ببعض الكدمات، وحدوث تلفيات في أجهزة المستشفى.

وكشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة بالغربية، تفاصيل الواقعة، مبينا أن قسم الاستقبال في مستشفى المحلة العام، استقبل مساء اليوم، مريضة مصابة بجلطة في المخ، وظاهر عليها أعراض فيروس كورونا، وتبين أنها تخضع للعلاج في التأمين الصحي، وعلى الفور جرى تحويلها إلى مستشفى المبرة لعدم وجود أسرة عناية مركزة للحالة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن أهل المريضة رفضوا خروجها من المستشفى، وحدثت مشادة كلامية بين الطاقم طبى في الاستقبال وأهل حالة المريضة وتعدى بالأيدي من أهل الحالة على الطاقم الطبي والأمن وتحطيم بعض أثاث المستشفى بواسطة طفايات الحريق، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المريضة إلى مستشفى المبرة.

وفاة ممرضة بالمحلة متأثرة بإصابتها بكورونا

وفي وقت سابق، توفيت ممرضة بالوحدة الصحية بقرية المعتمدية التابعة للإدارة الصحية بثان المحلة في الغربية، قبل قليل، إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل الصحي.

ونعت نقابة التمريض بالغربية والإدارة الصحية ثان المحلة في بيان، لها، الممرضة رشا الزغبي، بأن يتغمدها المولى عز وجل بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فى بيان له منذ قليل، وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني، مدرس أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بكلية الطب، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا، وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي.