صور.. الداخلية تكرم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيا

نظمت وزارة الداخلية، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين في كافة المراحل الدراسية مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والرياضيين.

وخلال الاحتفالية، جرى نقل تحيات وتقدير محمود توفيق وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معاني الاعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والامتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث جرى تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأول في كل مرحلة تعليمية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة، باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.