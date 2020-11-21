في شهر واحد.. الكلاب تعقر 40 شخصًا وتقتل طفلًا بـ 4 محافظات  

دائمًا ما يُنسب الوفاء للكلاب حتى انتشرت ثقافة تربية الكلاب داخل المنازل بكل المحافظات، إلا أنّ الكثير من الكلاب تكون سببًا في إصابة أو قتل الكثير من المواطنين، إمّا بسبب إصابتهم بالسعار أو لسوء تدريبهم، حتى أنّ الكثير من الأشخاص أصابتهم "فوبيا" من الكلاب بعدما شاهدوا أو سمعوا عن وقائع مؤسفة لعقر مواطنين من قبل الكلاب، حتى تم عقر 40 شخصًا في 4 محافظات في أقل من شهر، كما التهم كلب طفلًا رضيعًا في الإسكندرية.

كلب ضال يعقر 7 أشخاص بالعجوزة

عقر كلب ضال 7 مواطنين بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتسبب في إصابتهم بأماكن متفرقة من الجسد، حيث عقر الكلب طفلا عمره 6 أعوام، أثناء سيره بشارع غريب بدائرة قسم العجوزة، وعندما حاول المارة إبعاده وإنقاذ الطفل، عقر الكلب 6 آخرين، بينهم شاب 33 سنة، وباقي المصابين تتراوح أعمارهم من سن 6 حتى 12 عامًا، قبل هروب الكلب، وتم نقل المصابين لمستشفى العجوزة، بينما تمكن الطب البيطري من الإمساك بالكلب وإيداعه في جمعية الرفق بالحيوان.

وفي حدائق أكتوبر.. كلب يعقر طفلين بالحي الإيطالي خلال لهوهما أمام المنزل

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من الحي الإيطالي بقيام كلب بعقر طفلين، وبالانتقال والفحص تبين أنّ الطفلين "4 و8" سنوات ومصابين بعقر "كلب" أثناء لهوهما أمام منزلهما، وبيّنت التحريات أنّ كلبًا خاص بسيدة لبنانية مقيمة بالعقار المجاور، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحبة الكلب والتحفظ على الكلب تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت عرض الكلب على الطب البيطري لمعرفة هل حالته سعار أم لا.

وفي الدقهلية كلب ضال يعقر 4 أشخاص والأهالي يقتلونه

تلقى اللواء رأفت عب دالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الجمالية، بوصول 4 أشخاص إلى مستشفى الجمالية المركزي، مصابين بعقر كلب ضال بمنطقة وسط البلد وشارع الترعة.

وأكد مصدر طبي أنّ الحادث أسفر عن إصابة "ابراهيم أ. س" 22 عامًا، سائق "توك توك" مصاب بالوجه وجري تحويله إلى مستشفي المنصورة الدولي، و"السعيد أ.م" 14 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مصاب بجروح في الساعد الأيمن وكتفه الأيمن، و "اعتدال.و.س" 60 عامًا، ربة منزل مقيمة بشارع الترعة، مصابة بعقر في الذراع الأيمن و"أيمن.م.أ" 50 عامًا، عامل، ومصاب بعقر في الفخذ الأيمن.

وأكد شهود العيان أنّ الأهالي تمكنوا من قتل الكلب، قبل أن يتمكن من عقر المزيد من المواطنين.

وفي الإسكندرية.. كلب يلتهم رضيعًا وآخر يعقر مواطنًا

في واقعة هي الأغرب من نوعها، تسلل كلب ضال إلى أحد المنازل وعقر رضيعًا لم يتعد عمره شهرًا أثناء نومه على السرير بغرفة النوم، مما تسبب في وفاة الرضيع الذي لم يتحمل عقر الكلب، وسط محاولة الأم الدفاع عن نجلها، إلا أن الكلب عقرها في ذراعها اليمنى.

البداية عندما تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهرا واحداً، نتيجة هجوم كلب ضال على الطفل وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.

على الفور انتقل فريق من ضباط مباحث القسم، لمحل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل معقور الرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتوفى فى الحال، ويدعى "م.م.ج"، عمره شهر واحد.

وبسؤال والد ووالدة الطفل المتوفى، قررا أنهما حال تواجدهما بمنزلهما بالطابق الأول، تسلل كلب ضال إلى غرفة طفلها الصغير وقام بعقره في الرأس وأنحاء مختلفة بالجسم، وحال تدخل الأم عقرها الكلب فى ذراعها اليمنى، الامر الذى دفعها للصراخ والاستغاثة بالأهالى بالمنطقة.

وتجمع الأهالى وطاردوا الكلب الضال حتى تمكنوا من قتله، تم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى العامرية العام، وحُرر محضر بالواقعة، وجار عرض الأب والأم على النيابة العامة فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كما ضبط كلب قام بمهاجمة وعض أحد المواطنين على البحر في منطقة "كليوباترا" وسط المدينة، وتمكنت مديرية الطب البيطري من ضبطه، وتحرر محضر مخالفة ضد صاحب الكلب

وأوضح بيان لمديرية أمن الإسكندرية أنّ الكلب تم ضبطه ووضعه في دار رعاية، وذلك للكشف عليه، والتأكد أنه كلب غير مسعور، وذلك لمدة 15 يومًا، حيث تتم متابعة الحالة الصحية.

وفي الأقصر.. كلب يعقر 20 طفلًا و6 مواطنين

شهدت مدينة أرمنت، جنوب غرب الأقصر، حالة من الذعر إذ تسبب كل مسعور في عقر وإصابة 20 طفلاً و6 من الأهالي.

وكان مستشفى أرمنت قد استقبل 20 طفلًا عقرهم كلب مسعور في واقعة فريدة، تم إسعافهم بالمصل، وخرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم.