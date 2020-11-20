محافظ البحيرة: تعطيل الدراسة غدا في مدارس 3 مدن ساحلية

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة ببعض مدارس المحافظة غدًا السبت، لافتًا إلى أن حالة الطقس في الساعات الأخيرة من اليوم، تقتضي تعطيل الدراسة في المدن الساحلية "إدكو، رشيد، كفر الدوار"، مؤكدًا أنه خلال الساعات القليلة السابقة شهدت تلك المدن سقوط أمطارا رعدية غزيرة، وهو ما يستوجب تعطيل الدراسة.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غداً السبت 21 نوفمبر 2020 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

ووجّه "آمنة"، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء - مياة الشرب"، ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والأسعاف بضرورة الإلتزام بإلغاء الأجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها.

وطالب بتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية كافة المعدات، ومتابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذا مراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجّه إلى مراجعة تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بجميع محطات الصرف الزراعي، ومراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكذا مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة ومنع وجود مصادر للصعق بالكهرباء حفاظا على الأرواح والممتلكات.

بالإضافة إلى مراجعة إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر غير الآمنة، وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقاً مع مديرية الطرق والهينة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة، والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة.

أتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاحتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، واحتمالية سقوط أمطار متوسطة إعتباراً من اليوم الجمعة، وقد تزداد إلى كثيفة يومي السبت والأحد وفقاً لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.