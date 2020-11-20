"تاج الدين": توفير كمية كبيرة من لقاح كورونا لن يكون قبل شتاء 2021

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن فيروس كورونا ينتمي إلى سلالة تندرج تحتها 8 أنواع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتابع بدقة شديدة جدا ما يجرى من تجارب سريرية أو ما قبل السريرية، والشركات التي تنتج، والجهات العلمية التي استطاعت تطوير هذا اللقاح.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن أي لقاح يجب أن يحصل على موافقة الجهات العلمية لكي يستخدم، وغالبًا ما يكون تركيبه واحدا، ثم تبدأ الشركات في إنتاج كميات من هذا اللقاح، موضحًا: "يمكن على آخر السنة دي يبقى في كميات قليلة جدًا، وعشان نقدر نطعم أكبر عدد من الناس هيبقى في الشتاء الجاي".

وتابع أن الدولة المصرية برعاية كاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتواصل مع هذه المؤسسات، وهناك اتفاقات مؤكدة معها لتوفير حصة لمصر من هذه اللقاحات، وستعمل أيضًا على التفاوض مع شركات أخرى إذا احتاجت إلى كميات إضافية من هذه اللقاحات.

وأوضح أن أي لقاح سيستخدم يجب أن يكون معتمدا عالميا من حيث الكفاءة والتأثير الإيجابي وتحديد الجرعة: "غالبا هيبقوا جرعتين وسيجري رصد أي آثار جانبية لهذه اللقاحات"، مشيرًا إلى أنه سيجري منح اللقاح في دول العالم وفقا لأولويات معينة، مثل القطاع الطبي لأنهم أكثر عرضة للإصابة، ولأنهم إذا تضرروا من الفيروس فإن كفاءة الأداء ستتأثر بشدة، أما الأولوية الثانية فهي بعض الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات والمشكلات الصحية، وهم كبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة.