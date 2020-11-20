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عاجل.. وزير التعليم ينفي ما تردد عن إصابته بكورونا

كتب:

توفيق شعبان ومحمد سعيد
09:29 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر رسالة دونها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "شوقي"، على صفحته: "رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الشائعات: الحمد لله، لست مصابا  بكورونا، وكنت في احتفالية (تحيا مصر) بالأمس والعمل مستمر ولو كره الكارهون والله المعين".

 

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