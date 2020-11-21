لو تليفونك اتخطف منك في الشارع.. 7 خطوات لاسترجاع موبايلك

الهاتف الذكي أصبح جزءا من حياتنا ولا يمكن الاستغناء عنه، لكن في بعض الأوقات نتعرض لضياع التليفون أو سرقته، الأمر الذي يمكن أن يؤدى إلى مشاكل في العمل أو اجتماعية

تستعرض "الوطن" خطوات استرجاع تليفونك في حالة السرقة، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة..

الاحتفاظ بالعلبة

النصيحة الأولى الاحتفاظ بالعلبة وفاتورة الهاتف التي تثبت ملكيتك، كما إن علبة الهاتف تحتوى على سيريال نمبر أو الرقم التسلسلي للهاتف IME، التي تساعد السلطات في تتبع الهاتف وتحديد الموقع.

إغلاق شاشة القفل والتطبيقات

يجب أن تكون الشاشة مغلقة ببصمة اليد، أو كلمة سر، ويفضل أن تكون معقدة تحتوى على أرقام وحروف ورموز، حتى لا يستغل السارق عدم وجود عائق في فتح الهاتف فيستولى على أسرارك الشخصية.

النسخ التلقائي

التكنولوجيا الحديثة أصبحت تتيح إمكانية الوصول إلى ملفاتك وتطبيقاتك، من أى جهاز طالما تستخدم حسابك الشخصي، ويجب أن تفعل خاصية النسخ الاحتياطي تلقائيًا، بحيث تكون تلك الملفات والتطبيقات متاح الدخول عليها من أكثر من جهاز، فإذا سرق هاتفك يمكنك استعادة البيانات وحذف الشخصي منها، أو استعادة البيانات التي ترغب فيها.

تفعيل خدمة تتبع الهاتف بمجرد إدخال حسابك على الهاتف سواء حساب جوجل على أنظمة الأندرويد أو حساب آبل على هواتف آيفون، حتى يمكن تعقبه في حال فقدانه.

ولتفعيل تلك الخاصية على أنظمة الأندرويد

ادخل على إعدادات الهاتف

اختيار Security & privacy

اضغط على Find My Device

وتأكد من أنها مفعلة

تفعيل الخاصية على أنظمة آبل

الذهاب إلى إعدادات الهاتف

ثم الضغط على Apple ID

اختار iCloud

ستجد في الأسفل Find My iPhone

تأكد من أنها مفعلة

اختيار برامج الحماية من السرقة

هناك بعض التطبيقات التي يمكن أن تحمي جهازك من السرقة، مثل تطبيق iAntiTheft، وفي هواتف أندرويد تطبيق Anti-theft security

بعد سرقة الهاتف

في حالة ضياع الهاتف أو سرقته، فإن الخطوات السابقة سيمكنها أن تحمي بياناتك بشكل كبير، وإليك ما يجب فعله.

استخدام تطبيق تتبع الهاتف

باستخدام التطبيقات الخاصة بتتبع الهاتف التي ذكرناها سابقًا يمكنك الدخول من جهاز آخر لحسابك وتتبع الهاتف، وسيظهر لك موقع الهاتف على الخريطة.

إذا كان الهاتف مغلقا فسيكون أمامك عدة خيارات، ستنفذ فور اتصاله بالهاتف، الأول تفعيل وضع الضياع والذي يظهر رسالة برقم هاتف يتم تحديده للتواصل مع صاحب الهاتف.

أو حذف ومسح جميع البيانات والداتا على الهاتف، وسيصبح بعدها بلا قيمة، أما الخيار الثالث فهو إطلاق صافرة تنبيه.

إبلاغ السلطات

في تلك الخطوة يمكنك إبلاغ عن فقدان هاتفك بشرط إحضار العلبة والفاتورة، وبيانات الهاتف، وسيتم إبلاغك بما يجب فعله.

في حالة استعادة الهاتف، فإن أولى الخطوات التي يجب عليك اتباعها هي "إعادة ضبط المصنع" وذلك تحسبًا لوجود أى برامج خبيثة أو تجسس تم وضعها في هاتفك.