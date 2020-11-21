منى الشاذلي تستعين بفيديو "الوطن" لعرض جنازة محمود ياسين

استعانت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، اليوم الجمعة، بالفيديو الذي نشرته صحيفة الوطن عن جنازة الفنان الراحل محمود ياسين.

وأكدت "الشاذلي"، في ختام الحلقة التي استضافت فيها الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الراحل، أن عليها دين شخصي تجاه محمود ياسين، موضحة: "أنا عندي دين شخصي تجاه محمود ياسين، وشوفته بيقرأ لغة عربية، وشوفت أعماله، وتأثيرها، وكانت الحلقة مجرد تقدير للمحترم محمود ياسين، وهو باق في قلوبنا، وهو مدرسة نتعلم منه، وكل الاحترام والتقدير والمحبه له وللفنانة شهيرة".

من جانبها، ردت "شهيرة"، وقالت: "وهو كان يحبك ويحترمك جدا، وشاف حلقة عمرو محمود ياسين وحبها جدا.. وكانت حلقة حية وجميلة"، لتعقب "الشاذلي" قائلة: "أسعدتيني.. وزوجك تأثيره يتخطى أسرته".

وقالت "شهيرة" -خلال اللقاء- إنه كان يحب بلده ووطنه كثيرا، وفي احتفالات أكتوبر كان يترك عمله لكي يذهب إلى الحفلات ويقدمها، ويرفض تقاضي أي أجر، موضحة أنه كان يرفض الحصول على أجر في أي عمل يمدح في الرسول، أو من أجل الوطن.

ولفتت إلى أن محمود ياسين كان لا يتحمل أن يخطئ أحد في اللغة أمامه، ورغم أنها حصلت على دروس في اللغة، إلا أنه ظل المصحح الأول لها، وإذا ذهبت إلى أي ندوة تراجع معه الخطابات التي ستقولها، موضحة: "كان بيحبني دايما أبقى في أحسن صورة".

وشددت: "كان بيختم القرآن في رمضان 3 مرات، وكان بيغظيني لأنه كان بيقرا بصوت عالي وتركيز، ويقولي أنا ختمت النهاردة، أقوله يعني بتغيظني".

يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين، توفي يوم 14 أكتوبر الماضي عن عمر 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وحلت الفنانة شهيرة، ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث تتحدثعن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وفترة مرضه، وعلاقته بزملائه من النجوم، وعتابها على من تغيبوا عن حضور الجنازة والعزاء.

ونشرت "الشاذلي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برومو الحلقة، وظهرت خلاله شهيرة وهي تتحدث عن الأيام الأخيرة لزوجها الفنان الراحل محمود ياسين ومرحلة مرضه ومواقف من حياته.