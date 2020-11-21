أديب يقترح ضرائب جديدة على المحلات التي تريد أن تفتح بعد الـ 1 صباحا

أبدى الإعلامي عمرو أديب، تأييده لقرار الحكومة بإغلاق المحلات الساعة 12 مساء شتاء والساعة 1 صيفًا.

وقال "أديب"، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أنت عايز بعد الساعة واحدة تعمل إيه طب أنت الصبح مش فيه عندك شغل؟".

واقترح عمرو أديب أن يتم تطبيق ما يحدث في أوروبا والدول المتقدمة حيث تحصل بعض المحلات على استثناء وتظل تمارس نشاطها بعد مواعيد الإغلاق الرسمية مقابل ضريبة إضافية: "في أوروبا والدول المتقدمة بعض المحال اللي بتبقى عايزة تمد الوقت وبتدفع ضريبة زيادة يعني أنت عايز تقعد بعد الساعة واحدة تدفع ضريبة زيادة"، مطالبًا مسئولي مجلس الوزراء بالنظر لهذا الاقتراح.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه وفقا للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

وأضاف شعراوي في بيان له أنه وفقا للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقا للمادة الثالثة من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أنه وفقا للمادة الرابعة من القرار الوزاري يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.