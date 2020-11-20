عمرو أديب: الطبيعة كانت قاسية اليوم في الإسكندرية... والصرف لا يحتمل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأمطار تسبب مشاكل كبيرة في أنحاء الجمهورية في نفس الوقت من كل عام لأسباب مختلفة، لأن المحافظات التي تهطل عليها هي مدن قديمة، أي أن نظام الصرف الصحي فيها لا يستوعب كل هذه المياه، لذلك تعرضت محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح للمشكلات.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "الإسكندرية هي أكثر محافظة شهدت مشاكل بسبب كورونا، لدرجة أن هناك منزلين انهارا، والأرصاد تتوقع احتمال نفس الأحوال الجوية بنفس الشكل في يوم الغد".

وتابع: "حل هذه المشكلة صعب وقد يكون مكلف جدًا، لأن كميات الأمطار أكبر بكثير من الطاقة الاستيعابية للصرف الصحي، لكن جرى بذل جهود مضنية ومستحيلة في الإسكندرية من أجل التعامل معها، لكن الطبيعة كانت قاسية هناك وفي البحيرة".

وأشار إلى أن مسؤولي المحافظة ناشدوا المواطنين بالتزام منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، إذ أصبح عددا كبيرا من الشوارع غير صالحا للاستخدام بسبب هطول ملايين الأمتار من مياه الأمطار، مردفًا أن هذا الأمر لا يمكن التحكم فيه.

وواصل: "الأهالي في الإسكندرية يعانون معاناة ضخمة، ومستوى المياه لا يمكن التعامل معه، لكن هناك بعض الشوارع يمكن الحركة فيها، وهناك شوارع المياه فيها كالبحيرات وشوارع أخرى دخلت فيها المحال التجاري، وشوارع أخرى تعرضت لهبوط أرضي، ومواسير الصرف الصحي لا تحتمل كل هذا نحن بحاجة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لأني شاهدت متضررين كثر وبخاصة الباعة في الشوارع ويجب أن تتحرك بسرعة".

وناشد الإعلامي عمرو أديب، منظمات المجتمع المدني مثل الأورمان وبيت الطعام وبيت الزكاة ومصر الخير، وغيرهما، فهناك مواطنون يحتاجون إلى مساعدات إنسانية لأنهم يعانون معاناة كبيرة، مناشدا وزيرة التضامن الاجتماعي أن تتدخل بشكل سريع: "في ناس حياة انتهت بصراحة، ويجب مساعدتها بسيارات التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي".